Kolay Yayla Çorbası Tarifi | Evde Yayla Çorbası Yapımı
19.02.2021 10:44 | Son Güncelleme: 19.02.2021 10:47
"Yayla çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası yapmanın püf noktaları nelerdir?
"Yayla çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası yapmanın püf noktaları nelerdir? Yayla çorbasının malzemeleri nelerdir? Yayla çorbası nereye özgü? Yayla çorbası nerede yenir?" soruları Dünyanın Tadı programında yanıt buldu.
MALZEMELER:
Pirinç
Yoğurt
Yumurta
Tereyağ
Nane
Tuz
Su
Kaynak: DailyMotion.com