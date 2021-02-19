Kolay Yayla Çorbası Tarifi | Evde Yayla Çorbası Yapımı

"Yayla çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası yapmanın püf noktaları nelerdir?

"Yayla çorbası nasıl yapılır? Yoğurt çorbası nasıl yapılır? Yayla çorbası yapmanın püf noktaları nelerdir? Yayla çorbasının malzemeleri nelerdir? Yayla çorbası nereye özgü? Yayla çorbası nerede yenir?" soruları Dünyanın Tadı programında yanıt buldu.

MALZEMELER:

Pirinç

Yoğurt

Yumurta

Tereyağ

Nane

Tuz

Su

Kaynak: DailyMotion.com