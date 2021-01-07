Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti
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Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti

07.01.2021 09:21 | Son Güncelleme: 07.01.2021 09:36

Fenerbahçe'nin 3.5 yıllığına prensip anlaşmasına vardığı Mesut Özil için sürpriz bir iddia gündeme geldi. Schalke'ye kiralık olarak dönen eski takım arkadaşı Kolasinac, Mesut Özil'in de Alman ekibini geri dönebileceğini iddia etti.

Arsenal'den Schalke 04'e kiralık olarak gönderilen Sead Kolasinac, takımın altyapısından yetişen Mesut Özil için açıklamalarda bulundu. Sol bek oyuncusu, Fenerbahçe'yle 3.5 yıllık prensip anlaşmasına varan oyuncunun Almanya'ya dönebileceğini iddia etti.

32 yaşındaki Mesut Özil, altyapıdan sonra Schalke'de 2006-2008 arasında 2 sezon forma giydi.

"SCHALKE HAKKINDA KONUŞTUK"

Kolasinac yaptığı açıklamada; "Mesut Gelsenkirchen'den geliyor, onun için Schalke her zaman ihtimal dahilinde olur. Schalke hakkında konuştuk ama onun gelip gelmeyeceğinden bahsetmedik. Şimdi bu sezona odaklanmak istiyorum. Alabileceğimiz her puanı almalıyız. Her şeyi sezon sonunda göreceğiz." dedi.

27 yaşındaki Kolasinac, aynı Mesut Özil gibi Schalke altyapısından çıktı. 5 sezon Alman ekibinin formasını giyen oyuncu, sonrasında Arsenal'e transfer olmuştu.

Kolasinac, F.Bahçe'yle anlaşan Mesut Özil'in Schalke'ye dönebileceğini iddia etti
Haber Yorumları (9)
İZMİTLİ: ''''ALEX asla FENERBAHÇE''YE GELMEZ, gelirse Eşşek gibi Anırırız'''' diyenler yine yorum yapmış :))Alışıksınız siz Anırmaya :))
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FOFANA: siz var beni almak. ben oynamak forvet.
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HAYIR: Mesutum yapmaz öyle şey Yoksa yapar mı?
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