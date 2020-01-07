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Kolarov, Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı

İtalyan devi Roma, Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinden koştuğu Aleksandar Kolarov ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.

07.01.2020 16:13 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:25

Sezon başından bu yana 'nin transfer gündeminde yer alan , ile olan sözleşmesini uzattı.

İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Kolarov'un, kendisini 2021'e kadar Roma'ya bağlayan sözleşmeye imza attığı öğrenildi.

"BU İMZAYI YENİ BİR BAŞLANGIÇ OLARAK GÖRÜYORUM"

İmzanın ardından konuşan Kolarov, "Benim için büyük bir mutluluk kaynağı olan yeni sözleşme için kulübüme teşekkür ediyorum. Bugün bile ilk gündeki heyecanımı taşıyorum ve bu imzayı yeni bir başlangıç olarak görüyorum. Daha da gelişmeyi ve kulübün büyümesine katkıda bulunmayı istiyorum" şeklinde konuştu.

Roma CEO'su Giudo Fienga ise, "Kolarov'un yeni sözleşmesini açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz. O, her zaman saha içinde ve saha dışında iyi bir profesyonel olduğunu bizlere gösterdi. Bu durum, ona güvenmemizi sağlıyor" ifadelerini kullandı.

Kolarov, Roma'ya 2017 yazında transfer olmuştu.


Haber Videosu

: Kolarov, Roma ile sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı
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