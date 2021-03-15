Koita 3 ay sonra takıma döndü
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Koita 3 ay sonra takıma döndü

15.03.2021 20:36 | Son Güncelleme: 15.03.2021 20:42
Koita 3 ay sonra takıma döndü

Kasımpaşa'da Ocak ayında kadro dışı bırakılan Fode Koita, Konyaspor maçıyla birlikte formasına kavuştu.

Kasımpaşa'da Ocak ayında kadro dışı bırakılan Fode Koita, Konyaspor maçıyla birlikte formasına kavuştu.

Sözleşme yenilemediği gerekçesiyle Ocak ayında kadro dışı bırakılan Fode Koita affedildi. Lacivert-beyazlı formayla son olarak Süper Lig'in 15'inci haftasında deplasmanda oynanan Medipol Başakşehir karşısında görev alan Fransız golcü, daha sonra sakatlığı ve kadro dışı bırakılması nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.Koita, Konyaspor maçıyla birlikte 3 aylık aranın ardından takıma dönmüş oldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olgucan KALKAN

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