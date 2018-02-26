Koçer: Büyük İşletmeler Ar-Ge Birimi Kurmalı

KOBİ ve sanayicilerin büyük bir bölümünün verilen teşviklerden ve sağlanan desteklerden habersiz olduğuna işaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, büyük işletmelerin destek ve teşvikleri takip etmek için ayrı bir Ar-Ge birimi oluşturması gerektiğini söyledi.