AFRİN HAREKATI'NDA 38. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Koçer: Büyük İşletmeler Ar-Ge Birimi Kurmalı

KOBİ ve sanayicilerin büyük bir bölümünün verilen teşviklerden ve sağlanan desteklerden habersiz olduğuna işaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, büyük işletmelerin destek ve teşvikleri takip etmek için ayrı bir Ar-Ge birimi oluşturması gerektiğini söyledi.

Koçer: Büyük İşletmeler Ar-Ge Birimi Kurmalı

KOBİ ve sanayicilerin büyük bir bölümünün verilen teşviklerden ve sağlanan desteklerden habersiz olduğuna işaret eden AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, büyük işletmelerin destek ve teşvikleri takip etmek için ayrı bir Ar-Ge birimi oluşturması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et