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Kocasinan Şimşekspor'un yeni antrenörü Şuayip Ceyhan oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kocasinan Şimşekspor'un yeni antrenörü Şuayip Ceyhan oldu

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Şimşekspor da, antrenörlüğe Şuayip Ceyhan getirildi.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Kocasinan Şimşekspor da, antrenörlüğe Şuayip Ceyhan getirildi.

2021-2022 sezonu öncesi yeni sezon hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdüren Kocasinan Şimşekspor'da geçtiğimiz günlerde antrenör Mehmet İlhan ile yollar ayrılmıştı. Mehmet İlhan ile yollarını ayıran Sarı-Siyahlılar genç antrenör Şuayip Ceyhan'ı A takımın başına getirdi.

Kocasinan Şimşekspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takımımızın yeni Teknik Direktörü Şuayip Ceyhan olmuştur. Hocamıza yeni görevinde başarılar dileriz. Her iki taraf içinde hayırlı olsun" denildi. - KAYSERİ

Kocasinan Şimşekspor'un yeni antrenörü Şuayip Ceyhan oldu

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Haber: Kocasinan Şimşekspor'un yeni antrenörü Şuayip Ceyhan oldu - Haberler Spor
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