Koçarlı'da tırmanma yarışı heyecanı yeniden başlıyor - Haberler Spor
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Koçarlı'da tırmanma yarışı heyecanı yeniden başlıyor

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Koçarlı'da tırmanma yarışı heyecanı yeniden başlıyor

Koçarlı Belediyesi'nin iş birliğiyle Aydın Otomobil Sporları Kulübü' nün düzenlediği Atatürk Kupası'nın final etabı, 23-24 Ekim'de Adnan Menderes Kent Ormanı'nda yapılacak.

AYDIN (İHA) - Koçarlı Belediyesi'nin iş birliğiyle Aydın Otomobil Sporları Kulübü' nün düzenlediği Atatürk Kupası'nın final etabı, 23- 24 Ekim'de Adnan Menderes Kent Ormanı'nda yapılacak.

Koçarlı'da pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan ralli tırmanma yarışları, yaklaşık iki yıllık aradan sonra yeniden gerçekleştirilecek. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED), Koçarlı Belediyesi ve Aydın Otomobil Sporları Kulübü'nün işbirliğiyle 23-24 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan Atatürk Kupası'nın final etabı, Koçarlı Tırmanma Yarışı ile şenlik havası yaşatacak. Tabiatla iç içe olan konumuyla Aydın'ın doğal terası olarak adlanlandırılan Adnan Menderes Kent Ormanı'ndaki 4,5 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek olan yarışlara bölgedeki tüm ralli severlerin akın etmesi beklenirken, yamaç paraşütü gösterileri de iki gün sürecek yarış etkinliğine büyük renk katacak.

"Büyük heyecana sahne olacak"

Koçarlı Belediyesi tarafından ilki 9-10 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen "Koçarlı Tırmanma Yarışı" ile ilgili yaklaşık 2 yıl aradan sonra yeniden düğmeye basıldı. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ı makamında ziyaret eden Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) İzmir İl Temsilcisi Enis Alpsoy, Aydın Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Mithat Diker, TOSFED Yöneticisi ve Koçarlı Tırmanma Yarışı Koordinatörü İksir Altıok, 23-24 Ekim 2021 tarihlerinde yapılacak olan tırmanma yarışlarıyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Atatürk Kupası kapsamında Koçarlı'da yapılacak olan yarışların, pandemi nedeniyle yarış hasreti çeken ralliseverler için büyük heyecana sahne olacağını söyleyen TOSFED İzmir İl Temsilcisi Alpsoy, Başkan Kaplan'a otomobil sporlarına olan destekleri ve ilgisi için teşekkürlerini iletti.

"Herkesi yarışlara davet ediyorum",

Tırmanma yarışlarına yeniden ev sahipliği yapacak olmaları nedeniyle çok mutlu olduklarını söyleyen Başkan Kaplan, "Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapamadığımız yarışları bu yıl yeniden gerçekleştiriyoruz. İki yıllık aranın ardından Gençlik ve Spor Bakanlığımız, TOSFED ve Aydın Otomobil Sporları Kulübü işbirliğiyle düzenleyeceğimiz yarışmalara büyük katılım bekliyoruz. Yarışmalarda emeği olan başta Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, AK Parti Aydın Milletvekilimiz Sayın Bekir Kuvvet Erim'e, TOSFED yetkililerimize ve Aydın Otomobil Sporları Kulübü'ne çok teşekkür ediyoruz. Hem eşsiz doğal güzelliğe sahip Adnan Menderes Kent Ormanı'mızı görmek, hem de iki yıl aradan sonra yarış heyecanına ortak olmak isteyen herkesi 23-24 Ekim'de gerçekleştireceğimiz Koçarlı Tırmanma Yarışı'na davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Koçarlı'da tırmanma yarışı heyecanı yeniden başlıyor

Koçarlı'da tırmanma yarışı heyecanı yeniden başlıyor

Koçarlı'da tırmanma yarışı heyecanı yeniden başlıyor

Koçarlı'da tırmanma yarışı heyecanı yeniden başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Koçarlı'da tırmanma yarışı heyecanı yeniden başlıyor - Haberler Spor
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