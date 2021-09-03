Kocaelispor öncelikle TFF 1. Lig'de kalıcı olmak istiyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, ligde bu yıl kalıcı olmaya çalışacaklarını belirtti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, ligde bu yıl kalıcı olmaya çalışacaklarını belirtti.

Körfez ilçesindeki kulüp tesislerde düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, geçen sezon TFF 2. Lig'den TFF 1. Lig'e çıktıklarını belirterek, bu sezonki ilk maçlarda ligi anlamaya ve algılamaya çalıştıklarını söyledi.

Algı sürecini taktik çalışmalarla gidermeye çalıştıklarını, bunun da bir süre aldığını ifade eden Akçay, "Oynadığımız ligde karşılaştığımız dirençler, Süper Lig direncinden daha etkili dirençler diye düşünüyorum. Çünkü üst ligden takımlar dolu geldi, alttan gelenler de dolular. Zor bir alandayız. Ligde bu yıl kalıcı olmaya çalışacağız. Şampiyonluk hasreti ve duygusu hepimizin içinde var. Bu duygu taraftarımızda da olsun. Ama şampiyonluk yakalanamayabilir. Ligde kalıcı bir yılı yaşayabiliriz. " diye konuştu.

Akçay, 12 Eylül'de deplasmanda Beypiliç Boluspor'la yapacakları maçtan puan ya da puanlar almayı hedeflediklerini dile getirerek, ilk 5 maçlık fikstürün kendilerini zorladığını kaydetti.

O nedenle karşılaşacakları sorunları çözmek için akılcı yollar izlemeleri gerektiğini aktaran Akçay, "Beypiliç Boluspor ve sonraki Balıkesirspor maçıyla 8-9 puan bunlar bizim için ideal, ilk 5 maçı bu şekilde tamamlayabilirsek ondan sonraki yolumuzun daha açık olacağını düşünüyorum. Balıkesirspor maçıyla da bay geçeceğimiz dönem var. Bu arada çok iyi hazırlık yapacağız. Mevlüt Erdinç'in gelmesi ve sakat oyuncularımızın iyileşmesi bize katkı sağlayacak. O zaman daha iyi önümüze bakabiliriz. Bu ligde 1 puan altın, 3 puan elmas değerinde." ifadesini kullandı.

Akçay, şu anda transfer konusunda bir önerileri bulunmadığını belirterek, ancak yönetim kurulu yatırım amaçlı oyuncu transfer etmek isterse kendilerine sunulacak oyuncuları inceleyerek görüş bildirebileceğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş