Kocaelispor, Mevlüt Erdinç'i 2 yıllığına kadrosuna kattı
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Kocaelispor, Mevlüt Erdinç'i 2 yıllığına kadrosuna kattı

Kocaelispor, Mevlüt Erdinç'i 2 yıllığına kadrosuna kattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kocaelispor milli futbolcu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllığına anlaştı.

Kocaelispor milli futbolcu Mevlüt Erdinç ile 2 yıllığına anlaştı. İmza töreninin yarın olacağı öğrenilirken, Mevlüt Erdinç Kocaelispor'un 16. transferi oldu.

Kocaelispor santrfor transferinde mutlu sona ulaştı. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen 34 yaşındaki milli oyuncu Mevlüt Erdinç Kocaelispor ile anlaşmaya vardı. Kocaelispor'un kadrosuna kattığı 34 yaşındaki Mevlüt Erdinç'in imza töreni yarın düzenlenecek. Kocaelispor'un bu sezon 16. transferi olan Mevlüt Erdinç kariyerinde Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Paris Saint German, Fenerbahçe, Başakşehir, Antalyaspor, Metz, Guingamp, Hannover, St. Etienne, Rennes, Sochaux formaları giyerken milli maçlarda 35 kez görev aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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