Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 2. Lig Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zamana ertelendi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 2. Lig Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zamana ertelendi?

09.12.2020 11:10 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:17
Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 2. Lig Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zamana ertelendi?

Mislicom 2. Lig'de 14. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Koronavirüsten dolayı mı erteleme kararı alındı? Tüm detaylar haberimizde.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı normalde bugün oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Peki Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı niye ertelendi? Son durum nedir? Ne zaman başlayacak?

KOCAELİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normalde 9 Aralık Çarşamba saat 13:00 'da oynanması planlanan Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

KOCAELİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Bazı futbolcuların Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından TFF tarafından Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

KOCAELİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç normalde 9 Aralık Çarşamba saat 13:00 'da oynanacaktı. Fakat Covid-19 vakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın erteleneceği tarih henüz açıklanmadı.

İlgili Haberler

Paris Saint Germain - Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi olacak? Maç neden ertelendi?
Paris Saint Germain - Başakşehir UEFA Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi olacak? Maç neden ertelendi?
Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç oynanacak mı, ertelendi mi?
Adanaspor - Beypiliç Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? Maç oynanacak mı, ertelendi mi?
ALES sınavı ertelendi mi? 6 Aralık'ta yapılacak ALES sınavı ertelendi mi?
ALES sınavı ertelendi mi? 6 Aralık'ta yapılacak ALES sınavı ertelendi mi?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Mehmet Nuri Hulusi Akar Mehmet Ersoy Mustafa Destici
Magazin Alişan Öykü Çelik Öner Erkan Gonca Vuslateri
Spor Sinan Gümüş Ersun Yanal Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Silah Hakem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 2. Lig Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zamana ertelendi? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 11:31:04. #1.15#
title