Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 2. Lig Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ne zamana ertelendi?

Mislicom 2. Lig'de 14. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Koronavirüsten dolayı mı erteleme kararı alındı? Tüm detaylar haberimizde.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı normalde bugün oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Peki Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı niye ertelendi? Son durum nedir? Ne zaman başlayacak?

KOCAELİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normalde 9 Aralık Çarşamba saat 13:00 'da oynanması planlanan Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

KOCAELİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Bazı futbolcuların Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından TFF tarafından Kocaelispor - Hekimoğlu Trabzon maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

KOCAELİSPOR - HEKİMOĞLU TRABZON MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç normalde 9 Aralık Çarşamba saat 13:00 'da oynanacaktı. Fakat Covid-19 vakaları nedeniyle ileriki bir tarihe ertelendi. Maçın erteleneceği tarih henüz açıklanmadı.