Kocaelispor'da Bahattin ve Mervan yeniden imzaladı
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Kocaelispor'da Bahattin ve Mervan yeniden imzaladı

Kocaelispor'da Bahattin ve Mervan yeniden imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1.Lig'e yükselen Kocaelispor'da, Bahattin Köse ve Mervan Yusuf Yiğit'le yeni sözleşme imzalandı.

TFF 1.Lig'e yükselen Kocaelispor'da, Bahattin Köse ve Mervan Yusuf Yiğit'le yeni sözleşme imzalandı.

Sakaryaspor'u 2. Lig Play-Off finalinde 4-0'lık skorla eleyerek TFF 1.Lig'e yükselen Kocaelispor'da yarın yapılması beklenen kutlama etkinlikleri öncesinde, iç transfer çalışmaları hız kazandı. Yeni sezonun hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlı kulüp ilk olarak geçen sezon başında Samsunspor'dan alınan 31 yaşındaki forvet Bahattin Köse ile 1 yıllık, alt yapıdan yetişen 19 yaşındaki kanat-forvet oyuncusu Mervan Yusuf Yiğit ile de 3 yıllık sözleşme imzaladı. - KOCAELİ

Kocaelispor'da Bahattin ve Mervan yeniden imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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