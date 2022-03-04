Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

AA, İbrahim Aktaş - Spor
 - Güncelleme:
Kocaelispor-Ankara Keçiörengücü maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında oynadığı Ankara Keçiörengücü maçını 1-0 kazanan Kocaelispor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, kazanmak için her şeyi yaptıklarını söyledi.

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında sahasında oynadığı Ankara Keçiörengücü maçını 1-0 kazanan Kocaelispor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, kazanmak için her şeyi yaptıklarını söyledi.

Altıparmak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, çok mutlu olduklarını belirtti.

Hak ettikleri bir galibiyeti aldıklarını ifade eden Altıparmak, "Maçın başından sonuna kadar isteyen, arzu eden kazanmak adına her şeyi yapan bir takım vardı. Oyuncularımıza devre arasında sabırlı olmalarını, belki golü 90'ıncı dakikada atacağımızı söyledim. Çünkü bugün pozisyon vermeden pozisyon üretmemiz gerekiyordu. Rakibimizin nasıl oynayacağını çok iyi biliyorduk." diye konuştu.

Taner Taşkın: "Maçı izleyenler zevk almıştır"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Taner Taşkın ise oyuncularının mücadelesinden memnun olduğunu belirterek, karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini söyledi.

Takımının mağlubiyeti hak edecek bir oyun sergilemediğini dile getiren Taşkın, "Kocaelispor muhteşem bir seyirciye sahip. Gerçekten bu seyirci, oyuncu grubunu saha içinde çok sıcak tutuyor. Bugün maçı izleyenler muhtemelen zevk almıştır." ifadelerini kullandı.

Taşkın, her iki tarafın da maçı istediğini belirterek, takımının gereken mücadeleyi yaptığını kaydetti.

AA / İbrahim Aktaş - Spor

Mehmet Altıparmak, KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title