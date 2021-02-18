Kocaelispor - Afjet Afyonspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 2. Lig Kocaelispor - Afjet Afyonspor maçı ne zamana ertelendi?
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Kocaelispor - Afjet Afyonspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 2. Lig Kocaelispor - Afjet Afyonspor maçı ne zamana ertelendi?

18.02.2021 00:36 | Son Güncelleme: 18.02.2021 00:39
Kocaelispor - Afjet Afyonspor maçı ertelendi mi? Maç neden ertelendi? Mislicom 2. Lig Kocaelispor - Afjet Afyonspor maçı ne zamana ertelendi?

Mislicom 2. Lig'de 24. hafta maçları oynamaya devam ediyor. Normalde bugün başlayacak olan Kocaelispor - Afjet Afyonspor maçı ertelendi. Peki maç neden ertelendi? Yoğun hava şartları nedeniyle mi erteleme kararı alındı? Tüm detaylar haberimizde.

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Kocaelispor - Afjet Afyonspor maçı normalde bugün oynanacaktı. Fakat maç ileriki bir tarihe ertelendi. Peki Kocaelispor - Afjet Afyonspor maçı niye ertelendi? Son durum nedir? Ne zaman başlayacak?

KOCAELİSPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normalde 18 Şubat Perşembe saat 13:00 'da oynanması planlanan Kocaelispor - Afjet Afyonspor maçı ileriki bir tarihe ertelendi.

KOCAELİSPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Kocaelispor - Afjet Afyonspor maçı kötü hava şartları nedeniyle ertelendiği düşünülmektedir. Maç ileriki bir tarihe ertelendi.

KOCAELİSPOR - AFJET AFYONSPOR MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Maç normalde 18 Şubat Perşembe saat 13:00 'da oynanacaktı. Fakat kötü hava şartları, yoğun kar yağışı vb. nedenlerden dolayı maçın ileriki bir tarihe ertelendiği düşünülmektedir.

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