Kocaelispor: 3-2
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kocaelispor: 3-2

16.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 16.12.2020 16:32
Kocaelispor: 3-2

STAT: Gaziantep KalyonHAKEMLER: Kadir Sağlam, Erkan Akbulut, Hasan Hüseyin TetikGAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Çağlar Şahin Akbaba - Ulaş Zengin (Dk.46 Maxim), Kubilay Aktaş, Jeferson, Oğuz Ceylan (Dk.64 Mirallas), Mehmet Erdem Uğurlu (Dk.69 Djilobodji), Sousa (Dk.

STAT: Gaziantep Kalyon

HAKEMLER:  Kadir Sağlam, Erkan Akbulut,  Hasan Hüseyin TetikGAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ: Çağlar Şahin Akbaba - Ulaş Zengin (Dk.46 Maxim), Kubilay Aktaş, Jeferson, Oğuz Ceylan (Dk.64 Mirallas), Mehmet Erdem Uğurlu (Dk.69 Djilobodji), Sousa (Dk.64 Tetteh), Kozulj, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp (Dk.46 Muhammet Demir), Andre FelipeKOCAELİSPOR: Bayram Olgun, Taha Batuhan Yayıkcı, Kemal Can Aydemir (Dk.75 Numan Çürüksu), Yiğit Canguru (Dk.59 Semih Karadeniz), İrfan Başaran (Dk.67 Mesut Özdemir), Muhammed Gönülaçar, Bahattin Köse (Dk.75 Cerem Talha Dinçer), Murat Cem Akpınar, Gökhan Meral, Benhur Keser, Batuhan Er (Dk.67 Ramazan Çevik)GOLLER: Dk.39  Kozulj, Dk.65 Mirallas, Dk.81 Maxim (Gaziantep FK) - Dk.15 Bahattin Köse, Dk.88 Cerem Talha Dinçer (Kocaelispor)SARI KARTLAR: Jeferson, Mehmet Erdem Uğurlu, Andre Felipe (Gaziantep FK) - İrfan Başaran, Taha Batuhan (Kocaelispor)Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu müsabakasında Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor'u 3-2 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.15'inci dakikada konuk ekip öne geçti. Batuhan Er sağ kanattan savunmanın arkasına ortaladı. Pozisyonda kaleciyle karşı karşıya kalan Bahattin Köse, topu ağlarla buluşturdu:  0-1.39'uncu dakikada ev sahibi takımda Enver Cenk Şahin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı orta savunmadan döndü. Penaltı noktasında topla buluşan Kozulj gelişine vurarak fileleri havalandırdı: 1-1.İlk yarı 1-1'lik eşilikle sona erdi.65'inci dakikada Enver Cenk Şahin sol kanattan ceza sahasına orta yaptı. Andre Felipe'nin kafayla ceza sahasına bıraktığı topta Mirallas kaleyi gördü. Bu futbolcunun şutunda top ağlara gitti:  2-181'inci dakikada sağ kanattan topla ceza sahasına giren Muhammet Demir'in havalandırdığı topa Maxim yükseldi. Maxim'in kafa vuruşuyla ev sahibi farkı ikiye çıkardı:  3-1.88'inci dakikada Gökhan Meral'in sol kanattan ceza sahasına ortasında Cerem Talha Dinçer bekletmeden şutunu çıkardı ve farkı 1'e indirdi:  3-2.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve sahadan 3-2 galip ayrılan Gaziantep FK, kupada son 16 turuna kaldı.

(?)


- Gaziantep
Kocaelispor: 3-2
Kocaelispor: 3-2
Kocaelispor: 3-2
Kocaelispor: 3-2
Kocaelispor: 3-2
Kocaelispor: 3-2
Kocaelispor: 3-2
Kocaelispor: 3-2
Kocaelispor: 3-2
Kocaelispor: 3-2
Kocaelispor: 3-2

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

İlgili Haberler

Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2
Ziraat Türkiye Kupası: Gaziantep FK: 3 - Kocaelispor: 2
3. Lig: Diyarbekirspor: 3 Payasspor: 2
3. Lig: Diyarbekirspor: 3 Payasspor: 2
Lille deplasmanda Celtic'e 3-2 mağlup oldu
Lille deplasmanda Celtic'e 3-2 mağlup oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Haluk Levent Defne Samyeli Haluk Bilginer Farah Zeynep Abdullah
Spor Çağdaş Atan Samet Aybaba Sergen Yalçın Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Çocuk Samsun Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kocaelispor: 3-2 | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.12.2020 16:42:41. #1.15#
title