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Kocaeli'nin şampiyonları Avrupa kürsüsünde

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kocaeli'nin şampiyonları Avrupa kürsüsünde

Kağıtspor'un başarılı judocuları, Avrupa Açık Judo Turnuvasından 2 gümüş madalya ile döndü.

KOCAELİ (İHA) - Kağıtspor'un başarılı judocuları, Avrupa Açık Judo Turnuvasından 2 gümüş madalya ile döndü.

Kağıtspor'un judocuları, ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Polonya'nın Varşova şehrinde 34 ülkeden 497 sporcunun yarıştığı Avrupa Açık Judo Turnuvasında mücadele eden Kocaelili sporcular, turnuvadan 2 gümüş madalya ve olimpiyat puanları ile döndü. Avrupa Açık Judo Turnuvasında 48 kilogramda mücadele eden başarılı sporcu Sıla Ersin, rakiplerini tek tek eleyerek finale kadar çıkmayı başarsa da finalde rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Bir diğer sporcu Ömer Kemal Aydın da yine gümüş madalyanın sahibi oldu. Turnuvada başarı ile mücadele eden Kocaeli'nin başarılı sporcuları elde ettikleri dereceler ile Olimpiyat yolunda puan toplamayı başardı. Şampiyonada kürsüde yer alan Sıla Ersin ve Ömer Kemal Aydın'ın yanı sıra Merve Azak 5., Münir Ertuğ ise 7. olarak turnuvadan olimpiyat puanı ile döndü. - KOCAELİ

Kocaeli'nin şampiyonları Avrupa kürsüsünde

İhlas Haber Ajansı - Spor

Gümüş Madalya, Kağıtspor, Kocaeli, Judo, Spor, Haberler

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