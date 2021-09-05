Kocaeli itfaiyesinden yangın eğitimleri
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Kocaeli itfaiyesinden yangın eğitimleri

Kocaeli itfaiyesinden yangın eğitimleri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) arama kurtarma ekiplerine temel yangın eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından, İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) arama kurtarma ekiplerine temel yangın eğitimi verildi.

Belirli dönemlerde farklı illerden gelen itfaiyecileri eğiten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afetlerde risk azaltma aşaması olarak kabul edilen toplumun afet tehlikesi ve riski konusunda bilgilendirilmesi için yapılan çalışmaların en önemli ayağını sivil toplum kuruluşlarının eğitilmesi gerçekleştiriyor. Bu kapsamda İtfaiye Dairesi Başkanlığı, afetlerde büyük iş düşen Sivil Toplum Kuruluşlarına da eğitimler veriyor. İnsani Yardım Vakfı'nın (İHH) arama kurtarma ekiplerine de yangın önleme ve söndürme teknikleri konusunda eğitim verildi. İnegöl, Bursa, Eskişehir, Bilecik ve Yalova'dan gelen arama kurtarma ekiplerine büyükşehir itfaiyesi ekiplerince temel yangın eğitimi verildi. Eğitimde yanma ve yangın bilgisi, yangın yerindeki tehlikeler, söndürme maddeleri, itfaiye yapısı araç ve malzeme ve ekip çalışması gibi konularda eğitim verildi. - KOCAELİ

Kocaeli itfaiyesinden yangın eğitimleri
Kocaeli itfaiyesinden yangın eğitimleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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