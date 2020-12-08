Kocaeli'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
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Kocaeli'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

08.12.2020 22:41 | Son Güncelleme: 08.12.2020 22:45
Kocaeli'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Başiskele Fatih Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. İzmit'ten Yuvacık istikametine giden Şahin Aburşu yönetimindeki 34 CJK 501 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Abdülhakim Karaosmanoğlu'nun kullandığı 34 BVT 478 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 3'ü minibüs, 3'ü de otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinde hayati tehlikeleri bulunmadığı tespit edilen yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kocaeli'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Kocaeli'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Kocaeli'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Kocaeli'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dinçer AKBİR

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