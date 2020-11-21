Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 275 kişiye para cezası
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Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 275 kişiye para cezası

21.11.2020 01:29 | Son Güncelleme: 21.11.2020 01:32
Kocaeli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 275 kişiye para cezası

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 275 kişiye para cezası uygulandı.

Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 275 kişiye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik dün yürütülen çalışmalar kapsamında 1435 iş yeri denetlendi, 23 bin 555 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde, karantina ihlali yapan 20, maske takma kuralına uymayan 190, sosyal mesafe kuralına uymayan 21, yasaklanan yerlerde sigara içen 44 kişi ile tedbirlere uyulmayan 14 işletmenin sahibine para cezası uygulandı.

Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 57 şüpheli yakalanırken 1095 aracın kontrolü sağlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Aktaş

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