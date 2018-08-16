Kocaeli'de Depreme Yönelik Erken Uyarı Sistemi Kurulacak

Kocaeli'de, Büyükşehir Belediyesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) iş birliğiyle gerçekleştirilecek "Kocaeli İli Afet Zararlarının Azaltılmasında Akıllı Kent Uygulaması Projesi" kapsamında kentteki tüm sanayi kuruluşlarının dahil edildiği erken uyarı sistemi kurulacak.

Türkiye'de bir ilk özelliği taşıyan proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen 31 deprem istasyonunun yanına AFAD tarafından 10 istasyon daha eklenecek ve depreme yönelik "acil müdahale ve erken uyarı sistemi" kurulacak.

Sisteme il genelinde bulunan tüm sanayi kuruluşları dahil edilecek ve böylece olası bir deprem öncesi erken uyarı sinyali verilerek fabrikaların gaz, su, elektrik ve patlama oluşturabilecek diğer tüm sistemleri etkisiz hale getirilecek.

Bilimsel ve teknik çalışmalarını GTÜ'nün yürüteceği proje kapsamında, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki sismolojik izleme merkezinin donanımı da güçlendirilecek.

Kocaeli Ticaret Odası'da (KOTO) gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, afetlerin neden olduğu zararların en aza indirilmesi için afet öncesinde gerekli tedbirleri almanın önemine değindi.

Belediye olarak Kocaeli'nin akıllı bir kent olması yönünde önemli mesafeler katettiklerini belirten Karaosmanoğlu, afetlerin zararlarını en aza indirmek için bilimsel çalışmalar yaptıklarını ve üniversitelerin birikiminden istifade ettiklerini söyledi.

Karaosmanoğlu, bugün imzaladıkları protokolün de depremin etkilerini azaltma konusunda önemli bir adım olduğunu kaydetti.

"Türkiye'de yaygınlaştırmayı umuyoruz"

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ise afet yönetiminde belediyelerin önemli bir yerinin olduğunu ifade etti.

Kocaeli'nin Marmara Depremi'nde en çok etkilenen şehir olduğuna dikkati çeken Güllüoğlu, "Akıllı kent uygulamaları dünyada gittikçe yaygınlaşıyor. Biz de bu uygulamaları afet risklerinin azaltılması anlamında kullanmak istiyoruz. Biz bu proje kapsamında Kocaeli'yi pilot il seçtik. Bu çalışmayı burada geliştirdikten sonra bütün Türkiye'de yaygınlaştırmayı umuyoruz." diye konuştu.

Güllüoğlu, afet yönetiminde iş birliği yapmanın kendileri için kıymetli olduğunun altını çizerek, "Hiçbir kurum tek başına bu konuların altından kalkabilme becerisine sahip değil. Olması da beklenmez çünkü belediyenin baktığı yön başkadır, üniversitenin bilgisi, becerisi başkadır, merkezi kurumların bilgisi, becerisi ve yetkisi başkadır. Bunları tamamlayıcı olarak kullanmak daha etkin bir yaklaşım olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan da projeyle amaçlarının ülke tarihinin en önemli afetlerinden birine maruz kalan Kocaeli'yi olası afetlere karşı hazır tutmak ve olası bir afet sırasında çağın modern iletişim imkanlarını kullanarak karar vericiler için güvenilir bir altyapı oluşturmak olduğunu anlattı.

Projenin diğer şehirlere örnek teşkil edeceğini vurgulayan Aslan, "Proje kapsamında bölgedeki altyapı ve üstyapı envanteri güncellenecek, pilot bölgelerde yapı sağlığı izleme sistemleri ve il kapsamında kritik bina ve tesislerle entegreli afet acil durum sistemi kurulacaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Karaosmanoğlu, Güllüoğlu ve Aslan protokolü imzaladı.