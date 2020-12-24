Koca: "Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız"
24.12.2020 20:46 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:51
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. (9)
Koca: "BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak."
Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu