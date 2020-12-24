Koca: "Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Koca: "Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız"

24.12.2020 20:46 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:51

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları ANKARA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu. (9)

Koca: "BioNTech aşısını mart sonuna kadar 4,5 milyon doz gibi planladık. Zannediyorum ocakta bunun 1 veya 1,5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak."

Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız."

Koca: 'Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız'
Koca: 'Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız'
Koca: 'Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız'
Koca: 'Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Engin Çorlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin İsmail Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Berk Oktay Gülben Ergen Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Mustafa Er Vitor Hugo Burak Yılmaz Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Hakem Ankara İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koca: "Biz hem Sinovac hem Pfizer aşısını dünyadan daha ucuza almış olacağız" | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 20:51:24. #1.15#
title