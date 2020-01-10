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Koç Holding'den "hedeflere odaklandık" mesajı

Koç Holding YKB Ömer Koç, "Belirsizlikler içinde bugüne ilişkin riskleri yürütürken değişim dinamiklerine eşlik eden fırsatları da görüyor ve yarın için hazırlanıyoruz.

10.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:43
Koç Holding'den

YKB Ömer Koç, "Belirsizlikler içinde bugüne ilişkin riskleri yürütürken değişim dinamiklerine eşlik eden fırsatları da görüyor ve yarın için hazırlanıyoruz. Kısa vadeli dalgalanmalar, bizi uzun dönemli hedeflerimizden alıkoyamaz" ifadelerini kulandı.

Kaynak: Dunya.com

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