Koç Holding'den "hedeflere odaklandık" mesajı

10.01.2020 15:43 | Son Güncelleme: 10.01.2020 15:43

Koç Holding YKB Ömer Koç, "Belirsizlikler içinde bugüne ilişkin riskleri yürütürken değişim dinamiklerine eşlik eden fırsatları da görüyor ve yarın için hazırlanıyoruz. Kısa vadeli dalgalanmalar, bizi uzun dönemli hedeflerimizden alıkoyamaz" ifadelerini kulandı.