Butik işletmelerin faydalandığı KOBİ destek paketinde neler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. KOBİ küçük işletmelerin belli yatırım ve teşviklerden faydalanmasıdır. Bir işletme yerinin KOBİ'li olması için, bu durum için düzenlenen yapılandırma, hizmet, teşvik ve hibe gibi hizmetlerden yararlanabilmesi için yapısal ve mali özelliklerin yönetmeliğe uygun olması gerekir. Vatandaşların araştırdığı kobi nedir ve kobi ne iş yapar merak ediliyor. Peki, 2022 Kobi destek paketinde neler var? Kobi nedir ve ne iş yapar? 2022 Kobi destek paketinde neler var? Kobi nedir? Detaylar haberimizdedir…

KOBİ NEDİR?

KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), "250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler." olarak tanımlanmıştır. Günümüzde KOBİ tanımı sadece üretim sektörünü değil, aynı zamanda tüm hizmet sektörünü de kapsamaktadır. Bu aynen Kalite Güvence Sistemlerinin öncelikle üretim sektöründe başlayıp, sonradan hizmet sektörüne de yayılması gibidir.

KOBİ NE İŞE YARAR?

KOBİ işletmeler KOSGEB adı verilen devlet kuruluşuna bağlı ve bu kuruluş aracılığıyla devletin sunduğu birçok hibe ve destekten faydalanmaktadır. Bu teşviklerin genel amacı iş hacmini genişletmek ve ekonominin geniş bir parçası olan KOBİ'lerle doğru orantıda büyüyen bir ekonomi elde etmektedir. KOBİ'lerin uzun seneler nesillerden nesillere devam edebilecek bir yapıya ulaşması için kurumsallaşmaları gerekmektedir.

Bölgelerarası dengeli kalkınmayı sağlarlar.

Büyük sanayi işletmelerinin vazgeçilmez nitelikteki destekleyicisi ve tamamlayıcısı olarak varlık gösterirler.

Politik ve sosyal sistemlerin denge ve istikrar unsurunu oluştururlar.

Kobiler, gelir dağılımında mevcut olan çarpıklıkları en aza indirir.

Ferdi tasarrufları teşvik ederler, yönlendirir ve hareketlendirirler.

Daha düşük yatırım maliyetleriyle istihdam olanağı yaratırlar.

Yapıları itibariyle ekonomideki olumsuzluklardan daha az etkilenirler.

Teknolojik yeniliklere daha yatkın bir yapıya sahiptirler.

Taleplerdeki değişikliklere ve çeşitliliklere daha kolay uyum gösterirler.

Haberler.com - Gündem