Kobi'ler Dijitalleşme Sürecinde Doğru İş Ortağını Nasıl Seçebilir?

ATP Genel Müdür Yardımcısı Sencer Salbaş, KOBİ'lerin dijitalleşme sürecinde doğru iş ortağını nasıl seçmesi gerektiğini Wise TV'ye anlattı.

Salbaş, şunları söyledi: "KOBİ'ler için önemli olan büyüme ve dijital dönüşüm yolculuklarında onlar için doğru iş ortağını seçmek. Burada da bütün ihtiyaçlarına çözüm olabilecek tek bir ortağı seçmeleri çok daha önem kazanıyor. Bu sebeple, KOBİ'nin uçtan uca çözüm sağlayacak iş ortağını seçmesi sayesinde, sadece bugünün ihtiyaçlarına değil aynı zamanda yarının ihtiyaçlarına da çözüm olabilecek. Müşteri için doğru yatırımları yapacak, doğru kaynakları ayıracak bir iş ortağıyla çalışması, onu yarınlarda başarılı kılacaktır."