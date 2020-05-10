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Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı

Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı
10.05.2020 14:45 | Son Güncelleme: 10.05.2020 15:15

NBA efsanesi Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, kaza yeri görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana 'Duygusal acı ve mental yıkım'a neden olduğu gerekçesiyle tazminat davası açtı.

NBA'in efsane basketbolcusu Kobe Bryant, 26 Ocak günü geçirdiği helikopter kazası nedeniyle kızı Gianna'yla birlikte hayatını kaybetmişti.

Kazayla yasa boğulan Bryant ailesi daha sonra yaşanan bir olay yüzünden ikinci kez yıkılmıştı. Bir bar çalışanı barda, bir polisin yanındaki kadınlara Kobe'nin kaza yerinden fotoğraflarını gösterdiğini fark etmiş ve ihbar etmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre; Daha sonra söz konusu polisin Los Angeles Yerel Şerif Departmanı'nda görev yaptığı öğrenilmişti. ABD medyasında yer alan haberlere göre Kobe Bryant'ın eşi Vanessa Bryant, 'Duygusal acı ve mental yıkım'a neden olduğu gerekçesiyle departmana dava açtı.

FOTOĞRAFLAR EN AZ 8 POLİS MEMURUNA ULAŞTI

Fotoğrafların en az 8 polis memurunun ve ailesinin telefonlarına ulaştığı bildirildi. Söz konusu polislerin fotoğraflara ulaşmaya yetkilerinin olmadığı ve nasıl edindiklerinin de araştırılacağı ifade edildi.

Olayın ortaya çıktığı geçtiğimiz ayın başına konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurulmuştu.

Kobe Bryant'ın eşi, efsane basketbolcunun kaza görüntülerini yayan polisin çalıştığı departmana dava açtı
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