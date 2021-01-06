KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi, 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak
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KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi, 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak

06.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 06.01.2021 11:15
KKTC'ye eski kimlikle çıkış işlemi, 30 Haziran'dan sonra yapılmayacak

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 30 Haziran'dan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek Türk vatandaşlarının eski nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemlerinin yapılmayacağını bildirdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 30 Haziran'dan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek Türk vatandaşlarının eski nüfus cüzdanlarıyla Türkiye'den çıkış işlemlerinin yapılmayacağını bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, "30 Haziran 2021 tarihi itibariyle KKTC'ye gidecek Türk vatandaşlarının eski tip nüfus cüzdanlarıyla ülkemizden çıkış işlemleri sonlandırılacaktır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşlarımızın yeni tip kimlik kartı ile çıkması zorunludur." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir

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