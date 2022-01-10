KKTC'de itirazların ardından asgari ücret yarın yeniden değerlendirilecek - Haberler
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KKTC'de itirazların ardından asgari ücret yarın yeniden değerlendirilecek

KKTC'de itirazların ardından asgari ücret yarın yeniden değerlendirilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücretin aylık brüt 7 bin TL, net ise 6 bin 90 TL olarak belirlenmesinin ardından işveren ve işçi tarafından gelen itirazların ardından asgari ücret yarın yeniden değerlendirilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) asgari ücretin aylık brüt 7 bin TL, net ise 6 bin 90 TL olarak belirlenmesinin ardından işveren ve işçi tarafından gelen itirazların ardından asgari ücret yarın yeniden değerlendirilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren asgari ücreti brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlemişti.

İtirazlar üzerine KKTC Asgari Ücret Saptama Komisyonu, asgari ücreti yarın yeniden değerlendirerek, nihai kararını vermesi bekleniyor.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

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