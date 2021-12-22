KKTC'de de asgari ücret arttı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam - Haberler Ekonomi
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KKTC'de de asgari ücret arttı! İşte 2022 yılı için ödenecek rakam

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Ekonomi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni yıla kısa bir süre kala 2022 yılı asgari ücret miktarı belli oldu. KKTC'de 2022 yılı asgari ücret brüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde asgari ücret zammı için hükümetin arabuluculuğunda başlayan görüşmeler sona erdi. Yapılan son toplantıyı işveren tarafı terk etse de yeni yılın asgari ücreti belirlenerek açıklandı.

YENİ ÜCRET NET 6 BİN 90 TL OLDU

Buna göre KKTC'de asgari ücret 1 Ocak 2022'den itibaren saatlik 40.38TL, günlük 323.07TL, haftalık bin 615.38 TL ve aylık bürüt 7 bin TL, net 6 bin 90 TL olarak uygulanacak. Bu kararla asgari ücret tarihte ilk kez kamudaki en düşük maaşın üzerine çıkmış oldu.

TÜRKİYE'DE ASGARİ ÜCRET 4.253 TL OLDU

Geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de 2022 yılı için geçerli olacak asgari ücret açıklanmış, asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmişti. Ülkemizde 2022 yılında asgari ücret brüt 5.004 TL olurken net 4 bin 253 TL olarak açıklandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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Yorumlar (1)
Umit Cetin:küçücük KKTC bize bağlı bide bizden zenginler Cevap Yaz 0 20 Yayından Kaldır
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