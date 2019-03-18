Kızıltepe Tso'da Hedef 5 Bin Kişiyi İş Sahibi Yapmak

Mardin'in Kızıltepe İlçe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dündar, hedeflerinin 2019 yılı içerisinde 5 bin kişinin iş sahibi olması olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan istihdam seferberliğini ardından her şehirde odalar ve borsalar bünyesinde destek ve tanıtım merkezleri kuruldu. Kızıltepe ilçesinde de Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda oda başkanlarına ve iş verenlere istihdam seferberliği adı altında 'Burası Mardin Burada İş Var' sloganı ile bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Yüzer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dündar, Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Şahin, Şoförler Odası Başkanı Bedran Şahin, Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı İsa Tunç, Ziraat Odası Başkanı Bedirhan Dinler, İŞKUR Mardin Müdür Yardımcısı Abdürrahim Yalçın katıldı.

Burada bir konuşma yapan Kaymakam Mehmet Yüzer, ekonominin çarklarının dönmesi için istihdamın yüksek olması gerektiğini söyledi. Kaymakam Yüzer, "İnsanlar para kazanabilecek ki harcama yapsın. Harcama yapıldığı zaman ticaretin çarkları da dönecek. O yüzden devletimiz ve hükümetimiz birkaç yıldır istihdam seferberliği üzerinde duruyor. Yeni istihdam edecek işverenlerimize teşvikler uygulanıyor. Ben umut ediyorum ki işverenlerimiz daha çok kişi istihdam eder. Daha çok kişi para kazandığı için daha çok para harcar bunun için üretilen mallar da satılmış olur. Böylece ekonominin çarkları daha güzel döner. Toplumumuz daha çok müreffeh olur" dedi.

Kızıltepe Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mahmut Dündar ise, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ve TOBB Başkanının 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladıklarını söyledi. Dündar, "Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Meclisten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hedefimiz 5 bin işsizi iş sahibi yapmak. Cumhurbaşkanımız ve TOBB Başkanı Türkiye genelinde 2 buçuk milyon işçi alacaklarını söylediler. Bizde bu programı yaptık. İnşallah sanayicilerimiz de işçi alacak. Temennimiz 4-5 bin işçi almak olacak. Onlar da iş sahibi olacaklar. İnsanlarımızın iş sahibi olmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Nasır Duyan da sanayicilerin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi. Duyan üretim olmadan istihdamın da olamayacağını sözlerine ekledi. - MARDİN

Kaynak: İHA