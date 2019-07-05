Kızılcabölükspor Selçuk'u transfer etti

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kızılcabölükspor, dış transferde Silivrispor'dan sol bek Selçuk Çalışır'la anlaştı.

Kızılcabölükspor Selçuk'u transfer etti

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Kızılcabölükspor, dış transferde Silivrispor'dan sol bek Selçuk Çalışır'la anlaştı. Başkan Osman Duran'la bir araya gelen 32 yaşındaki tecrübeli savunmacı sarı-kırmızılı kulüple 2 yıllık sözleşme imzaladı. Geçen sezon Silivrispor'da 29 maçta görev alan Selçuk, 2 gol atıp 6 asist yaptı. Küçükçekmecespor'da profesyonel olan deneyimli sol bek, Bakırköyspor, Menemen Belediyespor, Sarayköy 1926, Altay, Fethiyespor, Bayburt İl Özel İdare, Gümüşhanespor ve Çatalcaspor'da da top koşturdu.


- Denizli

Kaynak: DHA
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