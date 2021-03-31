Kızılcabölükspor galibiyet ararken mağlup oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılcabölükspor galibiyet ararken mağlup oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kızılcabölükspor galibiyet ararken mağlup oldu

3. Lig 1. Grup'un 25. hafta maçında Kızılcabölükspor kendi evinde ağırladığı Bucaspor 1928 karşılaşmasında 3-2 mağlup oldu.

3. Lig 1. Grup'un 25. hafta maçında Kızılcabölükspor kendi evinde ağırladığı Bucaspor 1928 karşılaşmasında 3-2 mağlup oldu.

Stat: Kızılcabölük Semt Stadyumu

Hakemler: Göksu Furkan Güngör xx, Çağlar Öztürk x, Burak Özer xx

Kızılcabölükspor: İlyas Türengül xx, Ümit Hatipoğlu x (Can Bayırkan dk. 67 xx) Hamit Bayraktar xx, Kadir Kurt xx, Murathan Sütcü x, Alpay Eroğlu xx, Abdullah Altıntaş xx (Atalay Gürel dk. 56 x), Ömürcan Yıldırımlı xx (Hüseyin Solaklı dk. 46 xx), Mustafa Altun xx, Ozan Şamiloğlu xx (Alperen Kahraman dk. 62 xx), Oğuzhan Türkmen xx (Semih Mustafa Usta dk. 62 xx)

Yedekler: Asil Kaan Güler, Erdem Korkmaz Güne

Teknik Direktör: Tansu Yaan

Bucaspor 1928: Kıvanç Küçükkarış xx, Saruhan Fındıkçı x (Cuma Menize dk. 69 xx), Berke Bıyık xx (Hasan Çelik dk. 85 x), Osman Işıklı xx, Oğuz Aydın xx (Ahmet Aktaş dk. 69 xx), Tunç Murat Behram xx, Gökhan Köseoğlu x, Enes Alıç xx, Yalçın Eycan Kaya xx, Alper Kadir Duruk xx, Burak Sürmeli xx (Yusuf Can Abay dk. 77 xx)

Yedekler: Şener Özcan, Emre Erdem, Turan Ali Demirci

Teknik Direktör: Uğur Balcıoğlu

Goller: Alpay Eroğlu (dk. 43), Alper Kahraman (dk. 90) (Kızılcabölükspor) Tunç Murat Behram (dk. 11), Yakçın Eycan Kaya (dk. 35), Cuma Menize (dk. 75) (Bucaspor 1928)

Sarı Kartlar: Ahmet Aktaş (dk. 80) (Bucaspor 1928) - DENİZLİ

Kızılcabölükspor galibiyet ararken mağlup oldu
Kızılcabölükspor galibiyet ararken mağlup oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Esra Erol Hande Erçel Şeyma Subaşı Türkan Şoray
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Şenol Güneş Mesut Bakkal Burak Yılmaz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kızılcabölükspor galibiyet ararken mağlup oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 17:18:00. #1.16#
title