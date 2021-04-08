Kızılcabölükspor deplasmana güldü
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Kızılcabölükspor deplasmana güldü

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Kızılcabölükspor deplasmana güldü

3. Lig 1. Grup takımlarından Kızılcabölükspor, 26. hafta maçında deplasmanda konuk olduğu 1877 Alemdağspor'u 2-1 mağlup etti.

3. Lig 1. Grup takımlarından Kızılcabölükspor, 26. hafta maçında deplasmanda konuk olduğu 1877 Alemdağspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar;

5. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Yusuf'un sert şutunda top direkten oyun alanına döndü.

33. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Fırat'ın plase vuruşunda top filelerle buluştu. 1-0

35. dakikada Alpay'ın ceza sahası dışından sert şutunda top filelerle buluştu. 1-1

47. dakikada Mustafa'nın ceza sahası dışında sert şutunda top direğe çarparak oyun alanının dışına gitti.

49. dakikada ceza sahası içinde yaşanan karambolde topa en son dokunan Kıvanç fileleri havalandırdı. 1-2

Stat : Alemdağ Stadı

Hakemler : Süleyman Bahadır, Turgut Evran, Enes Seymen

1877 Alemdağspor : Ertuğrul Usta, Cenkay Akdoğan, Oğuzhan İnci, Fırat Aras, Alperen Bektaş, Yusuf Demir, Abdülsamet Mert, Sayim Çelik, Emirhan Özer (73' Enes Çavuş), Furkan Demir, Oğuzhan Çimen

Yedekler : Hasan Oktay, Alper Atay, Arda Kürşat Kaya

Teknik Direktör : Muharrem Uzun

Kızılcabölükspor : Asil Kaan Güler, Ömürcan Yıldırımlı, Hamit Bayraktar (77' Berkan Afşarlı), Kadir Kurt (67' Erdem Korkmaz Güner), Murathan Sütcü (74' Hüseyin Solaklı), Alpay Eroğlu, Abdullah Altıntaş, Atalay Gürel (46' Kıvanç Salihoğlu), Mustafa Altun, Semih Mustafa Usta (67' Alperen Kahraman), Ozan Şamiloğlu

Yedekler : İlyas Türengül, Can Bayırkan

Teknik Direktör : Tansu Yaan

Goller : Fırat Aras (dk. 33) (1877 Alemdağspor) Alpay Eroğlu (dk. 35), Kıvanç Salihoğlu (dk. 49) (Kızılcabölükspor)

Sarı Kartlar: Murathan Sütcü, Kıvanç Salihoğlu (Kızılcabölükspor) - DENİZLİ

Kızılcabölükspor deplasmana güldü
Kızılcabölükspor deplasmana güldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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