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Kızılcabölükspor'dan sola takviye

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Kızılcabölükspor'dan sola takviye

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, 2'nci Lig temsilcisi Afjet Afyonspor'dan Mehmet Can Kocabaş'ı sezon sonuna kadar kiraladı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Kızılcabölükspor, 2'nci Lig temsilcisi Afjet Afyonspor'dan Mehmet Can Kocabaş'ı sezon sonuna kadar kiraladı. Sol bek ve sol kanatta görev alan 20 yaşındaki futbolcu ilk yarıda 11 maçta forma giyip 2 asist yaptı. Manisaspor ve Bergama Belediyespor'da da oynayan Mehmet Can, sarı-kırmızılı formayla elinden geleni yapacağını söyledi.


Demirören Haber Ajansı - Spor

Futbol Federasyonu, Kızılcabölükspor, Kocabaş, Spor, Haber

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