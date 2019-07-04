Kızılcabölükspor 4 oyuncuyla anlaşırken, 3 futbolcuyla yolları ayırdı

TFF 3'üncü Lig kulüplerinden Kızılcabölükspor'da yönetim iç transferde 4 oyuncuyla yeniden anlaşırken, 3 futbolcuyla yolları ayırdı.

Sarı-kırmızılı ekipte kaptan ön libero Taygun, stoper İlyas, sol bek Serkan ve orta saha oyuncusu Ali'nin sözleşmeleri 1'er yıl uzatıldı. Denizli temsilcisi mukaveleleri sona eren kaleci İsmail, ön libero Ersin ve sol kanat Gökhan'la ise vedalaştı.

Kaynak: DHA

- Denizli