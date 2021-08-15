Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldızı Ebrar Kararkurt'un, kız arkadaşıyla fotoğrafını paylaşması bir kesim insanın tepkisini çekmişti. Bunun üzerine genç voleybolcu için sosyal medyadan binlerce destek paylaşımı yapıldı. Bu paylaşımlara son olarak takım arkadaşı Naz Aydemir Akyol da katıldı. Akyol yaptığı açıklamada, "Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri Ebrar'ın, hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır!" ifadelerini kullandı.

Tokyo Olimpiyatları'nda A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla başarılı bir performansa imza atan ve sampatik tavırlarıyla birçok sporseverin beğenisini kazanan Ebrar Karakurt, kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafla sosyal medyayı salladı. Bu paylaşım sonrası yıldız voleybolcuya tepki gösterenler de oldu.

"EBRAR HAKKINDA SÖYLENEN HİÇBİR ŞEYE TAKILMAZ"

Ebrar Karakurt'a gösterilen tepkilerin ardından sosyal medyada yıldız voleybolcuya adeta destek mesajları yağdı. Binlerce insan genç voleybolcu adına paylaşımlar yaparken milli takımdan arkadaşı Naz Akyol da Ebrar için bir paylaşım yaptı. Akyol paylaşımında, "Ne konuşulursa konuşulsun, herkesin bilmesi gereken en önemli şeylerden biri Ebrar'ın, hakkında söylenen hiçbir şeye takılmayacağıdır! O sadece kendi işini en iyi şekilde yapabilmeye bakar. Gerisi de ne beni, ne sizi, kısaca kimseyi ilgilendirmez!" ifadelerini kullandı.