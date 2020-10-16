Kız arkadaşına şiddet uyguladığı gerekçesiyle Jerome Boateng'in 5 yıl hapsi isteniyor

Alman devi Bayern Münih'te forma giyen yıldız futbolcu Jerome Boateng için kız arkadaşına fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle 5 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Münih Mahkemesi, Bayern Münih forması giyen tecrübeli savunma oyuncusu Jerome Boateng'e kız arkadaşı Sherin Senler'e şiddet uyguladığı gerekçesiyle 10 Ekim'de dava açtı.

32 yaşındaki Alman futbolcunun 5 yıl hapsi istenirken, Boateng'in Senler'e şiddet uyguladığını gösteren kamera kayıtlarının olduğu ve bu kayıtların Alman yargıçlar tarafından izlendiği belirtildi.

TAZMİNAT ÖDERSE HAPİS CEZASINDAN KURTULABİLİR

Münih Mahkemesi'nden bir sözcü, Boateng hakkındaki ilk davanın 2019 yılının şubat ayında açıldığını ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle davanın ertelendiğini söyledi. Alman kaynaklar, Boateng'in duruşmaya katılması ya da yüklü bir tazminat ödemesi halinde hapis cezasından kurtulabileceğini yazdı.

SUÇLAMALARI REDDETMİŞTİ

Alman futbolcu konuyu özel mesele olarak tanımlayarak kendini savunurken, iddiaların ortaya çıkmasının ardından suçlamaları reddetmişti.

Çiftin Mart 2011'de ikiz kızları dünyaya gelmişti. Boateng-Sherin ikilisi kızlarına Soley ve Lamia isimlerini verdiler.