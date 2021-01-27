Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti
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Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti

27.01.2021 13:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 14:23

Türkiye'de vatandaşlar kısıtlamalar nedeniyle kapalı olan kafe ve restoranlara gidemezken, efsane futbolcu Tanju Çolak'ın İstanbul'daki bir restoranda arkadaşları ile toplu şekilde kaz yediği görüntüler tepki çekti.

Türkiye'de koronavirüs hasta sayılarının artmasının ardından kafe ve restoranlar kapatılmış, hafta sonları da sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Yaklaşık 2,5 aydan bu yana devam eden yasaklar nedeniyle hasta sayılarında da önemli düşüş meydana geldi.

YASAKLAR DEVAM EDİYOR AMA...

Ülke genelinde restoran ve kafe yasakları devam ederken, eski futbolcu Tanju Çolak ve arkadaşlarının İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Çengelköy'deki bir restoranda toplu halde yemek yemeleri dikkat çekti.

GÖRÜNTÜLERİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Eski futbolcu Çolak, arkadaşları ile beraber restoranda yemek yediği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çolak söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "İki dünya savaşı, dört dünya kupası finali gördüm. Ben böyle bir kaz görmedim."

TEPKİ YAĞDI

Çolak'ın paylaşımı sonrasında sosyal medyadaki kullanıcılar tepki gösterdi. İşte o yorumlardan bazıları: "Bu mekanlar sadece bize mi kapalı anlamadım ki...", "Bir de paylaşıyor ayıp gerçekten", "Örnek olması gereken insanlar da bunu yaparsa!", "Kişiye özel mekan açılıyor sanırım", "Kaz yemek koronavirüse iyi geliyor galiba", "Yasaklar restoranda kaz keyfini bozamadı", "Birileri Uludağ'da eğlenir birileri de restoranda keyif yapar."

Kısıtlamada kapalı olması gereken restoranda arkadaşlarıyla kaz yiyen Tanju Çolak'ın paylaşımı tepki çekti
Haber Yorumları (4)
METİN: yazıktır bu tür davranış ve görüntülerle gündem olmak yakışmıyor. Çünkü şu anda bunlara bakmadan geçen insanlar var yediğin içtiğin senin olsun bunları evinde yap bunlar yakışmıyor.
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KORAY: TBT der olay kapanır
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GROSİÇKİ: arkdaşalrı nerede :))))
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