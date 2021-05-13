Kısa süre içinde hayatımıza girecek! Efsane çizgi film Jetgiller gerçek oluyor
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Kısa süre içinde hayatımıza girecek! Efsane çizgi film Jetgiller gerçek oluyor

Haberler.com - Haberler | Ekonomi

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan ilgi çekici videoda, uçan arabalar konusu ele alındı. Kısa bir süre sonra hayatımıza girmeye hazırlanan uçan arabalar ile efsane çizgi film Jetgiller gerçek olacak.

İnsanlık gelişen teknolojiye ayak uydurmaya çalışırken, hayatımızda da birçok şey değişmeye başladı. Bunlardan bir tanesi de araba konusu. Bundan 30 sene önce belki sokaklarda arabalar çok nadir olarak görülürken, artık adım başı bir araç görmeye başladık. Neredeyse her evin kapısında bir araba bulunuyor. Hal böyle olunca da ortaya trafik sorunu çıkıyor.

Ancak gelişen teknolojiyle araçların da özellikleri değişiyor. Günümüzde akaryakıt ile çalışan arabaların yerini elektrikli araçlar almaya başlarken bir de uçan arabalar konusu var. Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan, Simge Ata'nın hazırladığı videoda uçan arabalarla ilgili merak edilenler aktarıldı.

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Kısa süre içinde hayatımıza girecek! Efsane çizgi film Jetgiller gerçek oluyor
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