Kış ürünü bakla Ödemiş pazarında
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Kış ürünü bakla Ödemiş pazarında

18.03.2021 09:20 | Son Güncelleme: 18.03.2021 09:32
Kış ürünü bakla Ödemiş pazarında

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bakla sezonu başladı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde bakla sezonu başladı. Bakla ve bezelye üretimi ile ünlü Kaymakçı Mahallesi'nde üreticiler sezondan ümitli olduklarını belirttiler.

Ödemiş ilçesinde Nisan ayında başlayacak sezon öncesinde sera üretimi olan baklalar pazara gelmeye başladı. Toptan fiyatı 6-7 lira arasında değişen ürün, pazarda 8-10 lira arasında satışa sunuldu. Tarladaki bakla hasadının bir hafta sonra başlamayacağı belirtildi.

Kaymakçı'da bakla üretimi ve alım satımı yapan Mehmet Gürgen, üreticinin geçtiğimiz yıl bakla ve bezelyede istediği fiyatı bulamadığını belirterek, "Geçen yıl salgın dolayısıyla pazarlar ve haller kapatıldı. Üretim süreci iyi idi ama pazarlamada sıkıntı yaşanınca, fiyat dengesi oluşmadı. Aynı sıkıntının bu yıl yaşanmamasını umuyoruz" dedi. Gürgen, üretim ve pazarlama arasında sıkıntı yaşadıklarını ifade ederek, "Baklada mart ayı sonuna doğru hasat başlar. Ödemiş pazarında 8-10 lira arasında değişen bir fiyat var ama bu fiyatlar 15 gün sonra yerine oturur." diye konuştu. - İZMİR

Kış ürünü bakla Ödemiş pazarında
Kış ürünü bakla Ödemiş pazarında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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