07.10.2019 18:29

Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği "Kış Spor Okulları"nda yeni dönem başladı. 5-19 yaş arası çocuk ve yetişkinlerin katılabildiği spor okullarında 8 branşta eğitim veriliyor.



Nilüfer Belediyesi'nin Belediyespor iş birliği ile düzenlediği Kış Spor Okulları 5 Ekim'de başladı. 5-19 yaş arası çocuk ve yetişkinlerin katılabildiği Kış Spor Okulları'nda 8 ayrı branşta eğitim veriliyor.



Bu yıl da çok sayıda kişinin kayıt yaptırdığı Kış Spor Okulları'nda, futbol, voleybol, masa tenisi, kort tenisi, basketbol, squash, capoeira ve yüzme branşlarında eğitimler düzenleniyor.



Branş çeşitlerine göre 5-19 yaş arası çocuk ve yetişkinlerin faydalanabildiği Kış Spor Okulları'nda, futbol, voleybol, masa tenisi ve kort tenisi eğitimleri Üçevler Spor Tesisleri'nde yapılıyor. Basketbol eğitimleri hem Üçevler Spor Tesisleri'nde hem de Yüzüncüyıl Spor Tesisleri'nde devam ediyor.



Yüzme eğitimleri de Konak Olimpik Tesisleri ve Çalı Kapalı Yüzme Havuzu'nda verilirken, squash ve capoeira eğitimleri de Altınşehir Gençlik Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.



İlk dönemi devam eden Kış Spor Okulları eğitimleri, toplam 8 dönem halinde 31 Mayıs 2020 tarihine kadar her hafta cumartesi ve pazar günleri sürecek.



Ayrıca, Konak Olimpik Yüzme Tesisi'nde salı ve perşembe, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu'nda da salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri yetişkinler için yüzme eğitimleri verilmeye başlandı.



Nilüfer'de Kış Spor Okulları'na kayıt yaptırmak ve detaylı bilgi almak isteyenler Üçevler Spor Tesisi için 441 90 60, Yüzüncüyıl Spor ve Gençlik Merkezi için 413 09 90, Çalı Kapalı Yüzme Havuzu için 482 42 95 ve Konak Olimpik Havuz Yüzme Tesisi için 453 06 26 numaralı hatları arayabilir. - BURSA

Kaynak: İHA