Kış Olimpiyatlarında Yarı Çıplak Adam Paten Pistine Atladı
Güney Kore'de devam eden kış olimpiyatlarında buz pistine tribünden, üzerinde "barış ve aşk" yazan yarı çıplak adam atladı.
Güney Kore'de devam eden 2018 Kış Olimpiyatları'nda erkekler 1000 metre sürat pateni yarışmaları sırasında sahaya yarı çıplak bir adam atladı. Herkesin gözü önünde soyunmaya başlayan adam üzerinde sadece bir bale eteği kalana kadar soyunmasına devam etti.
Buz üstünde bale-buz pateni karışımı bir dans yapmaya çalışan şahıs yüz üstü düştü. Göğsünün üzerinde'barış ve aşk' yazan adam aslında 'ünlü olmayan bir ünlü.'
SAHALARDAN TANINIYOR
Büyük Britanya vatandaşı olan Mark Roberts adlı adam sık sık sahaya atlamasıyla tanınıyor. Daha önce Super Bowl'da da sahanın ortasına kadar giden Roberts 'Çılgınca şeyler yapmayı seviyorum. Amacım insanları güldürmek' dedi.
Roberts şu ana kadar 22 farklı ülkede 562 farklı organizasyonda sahaya atladı.
(CNN Türk)
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bari estetik kılsız biri yapaydı bu ne yav.Görüntü kirliliğiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SAVASMAYALIM SEVISELIM INSANLAR OLMESINCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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niye bu kadar godoş hareketleri var ya bunlarnCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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bu ne ya böyle resmen görüntü kirliliğiCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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