Kış Olimpiyatları ne zaman? 2022 Kış Olimpiyatları nerede yapılacak?

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2022 KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN?

Her 4 yılda bir düzenlenen kış olimpiyatları 4 - 20 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşecektir.

2022 Kış Olimpiyatları;

Başlangıç: 4 Şubat, Cuma

Bitiş: 20 Şubat, Pazar Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

2022 KIŞ OLİMPİYATLARI NEREDE YAPILACAK?

2022 Kış Olimpiyatları daha önce 2008 Yaz Olimpiyatlarına ev sahipliği yapan Çin'in başkenti Pekin'de yapılacak.

5 Kasım 2013'te Çin Olimpiyat Komitesi adaylığını duyurmuştur. Şehir 2008 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapmıştı. Kazakistan'ın Almatı şehriyle finale kalan Pekin 40'a 40 oy ile kazanan şehir oldu. Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından Çin'in başkenti Pekin'de yapılacağı açıklandı.

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