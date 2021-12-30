Kırşehirspor Başkanı kim? Taner Ay kimdir öldü mü? - Haberler
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Kırşehirspor Başkanı kim? Taner Ay kimdir öldü mü?

Kırşehirspor Başkanı kim? Taner Ay kimdir öldü mü?
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Almanya'da yaşayan Kırşehir'li iş adamı ve Kırşehir Belediyespor Başkan adayı Taner Ay, Bulgaristan'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kırşehirspor Başkanı kim? Taner Ay kimdir öldü mü konuları sosyal medyada gündem oldu.

Taner Ay'ın Ölüm haberini Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi, ATO Meclis Üyesi Efe Bezci düyürdü. Bezci, sosyal medya hesabından Taner Ay'ın Trafik kazası ile öldüğünü belirtti. Gelişme sonrası sosyal medyada Kırşehirspor Başkanı kim? Taner Ay kimdir öldü mü gibi konular araştırıldı.

KIRŞEHİRSPOR BAŞKANI TANER AY KİMDİR ÖLDÜ MÜ?

Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi, ATO Meclis Üyesi Efe Bezci Taner Ay'ın Trafik kazası ile öldüğünü belirterek açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"Yakın dostum, güzel insan Taner Ay kardeşimi, trafik kazasında çok erken kaybetmenin üzüntüsü içindeyim. Mekanı cennet olsun."

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