Kırşehir'de MÜSİAD'ın çağrısı üzerine bazı firmalar ürünlerinde indirim yaptı

KIRŞEHİR (AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırşehir Şubesi'nin döviz kurundaki düşüşün ardından yaptığı indirim çağrısı üzerine kentteki bazı firmaların, ürünlerinde çeşitli oranlarda indirime gittiği bildirildi.

Kırşehir Şube Başkanı Ömer Ali Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, inşaat, mobilya, pencere, kapı ve PVC doğrama işi yapan esnafın indirim çağrılarına uyarak kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Ahi esnafının kendine yakışanı yaptığını ve çağrılarını karşılıksız bırakmadığını dile getiren Öz, inşaat sanayi alanında faaliyet gösteren bir firmanın yüzde 10, mobilya sektöründeki bir firmanın yüzde 18, pencere, kapı ve PVC doğrama üretimi yapan firmanın da yüzde 15-20 civarında indirime gittiğini aktardı.

Diğer esnaftan da aynı duyarlılığı beklediklerini dile getiren Öz, "İndirim kampanyamıza katılan herkese teşekkür ediyoruz. Kırşehir Ahi Evran Veli'nin şehridir. Ahiliğe yakışır şekilde şehrimizde fiyatların makul seviyelere çekileceğinden eminiz. Kendilerine yakışanı yapacaklarına inanıyoruz." dedi.