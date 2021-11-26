Kırşehir Belediyespor, kötü gidişe taraftarıyla 'dur' demek istiyor

Kırşehir Belediyespor takımı Ankara Demirspor maçı öncesi kötü gidişe 'dur' demek için bilet fiyatlarını düşürdüğünü açıkladı.

Stat gişeleri ve kentte bulunan satış yerlerinden taraftarların bilet alabileceğinin yönetim kurulu tarafından bildirildiği açıklamada, 'Tribünde yerini al ve takımına destek ol' notu paylaşıldı. Yarın satışa çıkacak biletlerde Ankara Demirspor maçı öncesi fiyatlar 10 liraya kadar düşürüldü.

2. Lig Beyaz Gurupta mücadele eden Kırşehir Belediyespor takımı, oynadığı 12 maçta 15 puan alarak 14. sırada yer alıyor. Evinde ve deplasmanda kaybettiği maçlardan sonra Kırşehir Belediyespor takımı, Teknik Direktör Hakkı Hocaoğlu ile de sözleşmesini fes etmişti. Takımı Ankara Demirspor maçına Kaleci Antrenörü Sinan Özdoğan hazırlıyor. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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