Kırşehir Belediyespor teknik direktörü ile yollarını ayırdı
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Kırşehir Belediyespor teknik direktörü ile yollarını ayırdı

28.12.2020 17:17 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:31
Kırşehir Belediyespor teknik direktörü ile yollarını ayırdı

Kırşehir Belediyespor teknik direktör Gürses Kılıç ile yollarını ayırdı.

Kırşehir Belediyespor teknik direktör Gürses Kılıç ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, " Teknik Direktörümüz Gürses Kılıç ile yönetimimizin görüşmeleri sonucunda karşılıklı olarak anlaşarak yollarımız ayrılmıştır." denildi.

Yeşil Beyazlı kulüpten yazılı açıklama şöyle;

"Bugüne kadar birlikte yol aldık ve bugünde yollarımız ayrıldı. Gürses Kılıç ve teknik ekibine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kırşehir Belediyespor olarak kulübümüzün başarı hedeflerini taşıyacak yeni bir teknik kadro ile en kısa zamanda anlaşarak sizler ile paylaşacağız."ifadeleri kullanıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Yıldız

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