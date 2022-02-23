Kırşehir Belediyespor: 1-0 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir Belediyespor: 1-0

Demirören Haber Ajansı, Okan Çalışkan - Spor
 - Güncelleme:
Kırşehir Belediyespor: 1-0

STAT: TarsusHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Cankut Gönenç, Bedirhan SoydemirTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Uğur, Abdussamed (Dk. 58 Azad ), Batuhan (Dk. 66 Yılmaz ), Artun (Dk. 83 Erman ), Hakan, Alperen, Gökhan, Eren (Dk. 58 Sinan ), Volkan Altınsoy, Sefa (Dk.

TARSUS, MERSİN (DHA) -

STAT: Tarsus

HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Cankut Gönenç, Bedirhan Soydemir

TARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Uğur, Abdussamed (Dk. 58 Azad ), Batuhan (Dk. 66 Yılmaz ), Artun (Dk. 83 Erman ), Hakan, Alperen, Gökhan, Eren (Dk. 58 Sinan ), Volkan  Altınsoy, Sefa (Dk. 83 Özgür )

Kırşehir Belediyespor : Bekir- Tuğay, Osman, Fatih (Dk. 79 Eren ), Nuh, Hakan (Dk. 46 Volkan  Kılıç ), Oktay (Dk. 80 Hasan ), Serhat (Dk. 71 Zihni ), Sırat, Savaş Yorulmaz (Dk. 71 Savaş Tağa), Mert

GOL: Dk.30 Uğur ( Tarsus İdmanyurdu )

SARI KARTLAR: Abdussamed, Sefa ( Tarsus İdmanyurdu ) - Osman ( Kırşehir Belediyespor )

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, sahasında Kırşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.


Kırşehir Belediyespor: 1-0

Kırşehir Belediyespor: 1-0

Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - Spor

Kırşehir Belediyespor, Tarsus İdmanyurdu, Tarsus, Savaş, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title