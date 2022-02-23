Kırşehir Belediyespor: 1-0
Demirören Haber Ajansı, Okan Çalışkan - Spor
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STAT: TarsusHAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Cankut Gönenç, Bedirhan SoydemirTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Uğur, Abdussamed (Dk. 58 Azad ), Batuhan (Dk. 66 Yılmaz ), Artun (Dk. 83 Erman ), Hakan, Alperen, Gökhan, Eren (Dk. 58 Sinan ), Volkan Altınsoy, Sefa (Dk.
TARSUS, MERSİN (DHA) -
STAT: Tarsus
HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Cankut Gönenç, Bedirhan SoydemirTARSUS İDMAN YURDU: Abdulaziz- Uğur, Abdussamed (Dk. 58 Azad ), Batuhan (Dk. 66 Yılmaz ), Artun (Dk. 83 Erman ), Hakan, Alperen, Gökhan, Eren (Dk. 58 Sinan ), Volkan Altınsoy, Sefa (Dk. 83 Özgür ) Kırşehir Belediyespor : Bekir- Tuğay, Osman, Fatih (Dk. 79 Eren ), Nuh, Hakan (Dk. 46 Volkan Kılıç ), Oktay (Dk. 80 Hasan ), Serhat (Dk. 71 Zihni ), Sırat, Savaş Yorulmaz (Dk. 71 Savaş Tağa), MertGOL: Dk.30 Uğur ( Tarsus İdmanyurdu )
SARI KARTLAR: Abdussamed, Sefa ( Tarsus İdmanyurdu ) - Osman ( Kırşehir Belediyespor )
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, sahasında Kırşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.