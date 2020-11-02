Kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için F.Bahçeli yönetici sahaya girdi
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Kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için F.Bahçeli yönetici sahaya girdi

02.11.2020 23:04 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:33

Fenerbahçeli yönetici Volkan Ballı, Antalyaspor maçının son dakikasında kırmızı kart gören ve oyun dışı kalan Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için sahaya girdi.

Fenerbahçe'nin Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın son dakikasında gergin anlar yaşandı.

Mücadelenin son dakikalarında sarı lacivertlilerde Sinan Gümüş, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

DEVREYE VOLKAN BALLI GİRDİ

Hakemin kırmızı kart kararına sinirlenen tecrübeli futbolcu, hakeme sert tepki gösterdi. Bunun üzerine saha giren Fenerbahçeli yönetici Volkan Ballı, Sinan Gümüş'ü sakinleştirdi ve olayı daha da büyümesini engelledi.

Kırmızı kart gören Sinan Gümüş'ü sakinleştirmek için F.Bahçeli yönetici sahaya girdi
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