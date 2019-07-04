Kırkpınar'ın yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı veliahtını açıkladı: 'Taha Akgül'

'Bitmeyen güreşin, devam eden efsanesi' olarak anılan, Sarayiçi Er Meydanı'nda, Kırkpınar'ın efsane isimleri Kel Aliço, Kurt Dereli, Adalı Halillerin yanında yaşarken heykeli bulunan 2 ebedi altın kemerli, 9 yıl başpehlivanlık birincisi Ahmet Taşçı'dan, minderin 'altın çocuğu' Taha Akgül'e övgü dolu sözler. Taşçı, "Taha Kırkpınar'a çıkarsa kemer alabilir. Hatta veliahtım olarak rekorumu da kırabilir" dedi.

Edirne Belediyesi'nin daveti üzerine Edirne Kent Müzesi'nde bir söyleşiye katılan Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yaşayan efsanesi Ahmet Taşçı, veliahtını açıkladı. 120 kilogram serbest stil güreşinde Avrupa ve Dünya şampiyonlukları bulunan ve 2020 olimpiyatlarının bir numaralı favorisi, Türkiye minderinin 'altın çocuğu' unvanlı Taha Akgül'ün, olimpiyatlardan sonra Kırkpınar'ın dualı çayırına çıkması durumunda, kemer alabileceğini ve hatta veliahtı olarak kendi kişisel rekorunu dahi kırabileceğini söyledi.

"Veliahtım Taha Akgül"

Türk minder güreşinin iki altın ismi Taha Akgül ve Rıza Kayaalp'i çok yakında takip ettiğini dile getiren Taşçı, "Ben şu anda ikisini de takip ediyorum, ikisini de çok seviyorum. Rıza Kayaalp çok güçlü bir çocuk ama grekoromenci. Taha'yı bu konu da daha yakın görüyorum. Taha'nın çünkü serbest stil, yağlının biraz daha yakını, benzeri, yağlı güreşe alışabilirse Taha Akgül, kemer alabilir. Yani yaşı da genç, hatta bizim rekoru bile kırabilir diyorum yani. Benim veliahtım olarak olabilir Taha Akgül. Taha gerçekten çok değişik bir sporcu, güzel yani" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA