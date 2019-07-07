Kırkpınar'ın başpehlivanı Ali Gürbüz oldu  -2

658'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığa ulaşan Ali Gürbüz, kazandığı altın kemeri rahmetli başpehlivan babası Recep Gürbüz'e armağan ettiğini söyledi. Kırkpınar çayırında kemer mücadelesi yanında onur ve gurur mücadelesi verdiğini belirten Gürbüz, "Ben bugün burada sadece kemer mücadelesi vermedim, aynı zamanda onur gurur mücadelesi verdim. Herkes şunu bilsin ben asla pes etmem sonuna kadar mücadele etmesini bilirim. Bu kemeri rahmetli babama armağan ediyorum, çok bekliyordu. Ayrıca oğlum Recep'e ve tüm aileme, sevdiklerime bu kemeri armağan ediyorum. Benim onlara bir borcum vardı bunu da ödedim" dedi.

"DEVLET SPORCULUĞUNU HAK EDİYORUZ"

Kırkpınar başpehlivanlarının devlet sporculuğunu hak ettiğine vurgu yapan başpehlivan Gürbüz, "Biz buraya zor yollarda karanlıktan çıktık da geldik, tüm sevdiklerime bu kemeri armağan ediyorum ama özellikle babamın ruhuna gitsin, ona olan borcumu ödedim. Bu sahada kemer almak önemli. Biz devlet sporculuğunu hak ediyoruz. Bir senenin emeği var burada, temkinli olmamız gerekiyordu. Durgun güreş yaptığımız için seyircilerimizden özür diliyorum" şeklinde konuştu.

Kırkpınar'da başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz'e altın kemeri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu taktı. Kırkpınar'da dereceye giren pehlivanlara ise ödülleri, Edirne Valisi Ekrem Canalp, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: DHA