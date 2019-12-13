Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaret
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Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaret

Sahil Güvenlik Genel Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Kırklareli Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.

13.12.2019 14:42 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:42
Kırklareli Valisi Osman Bilgin'e ziyaret

Sahil Güvenlik Genel Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, Valisi Osman Bilgin'i makamında ziyaret etti.

Valilik şeref defterini imzalayan Kendir, ardından Vali Bilgin ile görüştü.

Vali bilgin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kendir, ziyaretinin ardından bir takım incelemelerde bulunmak üzere İğneada beldesine gitti.

Kaynak: AA
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